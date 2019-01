Speeddate tussen raadsleden en gemeentepersoneel Toon Verheijen

18 januari 2019

13u05 0 Kalmthout De nieuwe gemeenteraadsleden in Kalmthout zijn wegwijs gemaakt Op woensdag 16 januari werden in de verschillende diensten van gemeente en OCMW. Tijdens een speeddate konden ze alle medewerkers van de verschillende diensten spreken en vragen stellen.

Burgemeester Lukas Jacobs is al een oude getrouwe op het gemeentehuis, maar vond het idee van de speeddate een goed idee. “De komende zes jaar zullen de wegen van personeel en raadsleden elkaar regelmatig kruisen”, aldus Jacobs. “Een eerste kennismaking was dan ook op zijn plaats. Als bestuur hechten we belang aan een persoonlijke benadering voor zover dat mogelijk is in een organisatie met 150 personeelsleden natuurlijk.”

Gemeenteraadsleden en schepenen werden in kleine groepen ingedeeld en aan een thematische tafel toegewezen. Zo waren er onder andere tafels ingericht over het thema welzijn, vrije tijd, openbare werken en ruimtelijke ordening. Leden van het bestuur polsten in acht minuten naar de werking van elke dienst en lopende projecten, daarna was het tijd om door te schuiven. Algemeen directeur Vincent Gabriels blikt alvast tevreden terug op een geslaagde kennismaking. “De reacties op dit initiatief zijn ontzettend positief. Schepenen hebben rechtstreeks contact met de diensten, maar voor gemeenteraadsleden blijft het meestal beperkt tot dossiers die besproken worden in de gemeenteraad. We streven naar een open cultuur waar mensen elkaars naam kennen, en na vanavond zijn we daar zeker in geslaagd. Voor herhaling vatbaar dus.”