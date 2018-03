Spaghettiavond voor het goede doel 30 maart 2018

Ieder jaar steunt de gemeente Kalmthout via de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) een aantal projecten waaronder dat van het Cambodjaanse weeshuis Little Hearts. In december 2018 trekken een aantal dames naar Cambodja om er te fietsen ten voordele van het weeshuis. Ook vanuit Kalmthout gaan er enkele dames mee. Het doel is om zoveel mogelijk geld te overhandigen aan het weeshuis voor de aankoop van een studentenhuis, de aanleg van een eigen groentetuin. Op zaterdag 14 april wordt er een spaghetti-avond georganiseerd om geld in te zamelen. Je kan vanaf 17 uur terecht in de lokalen van Chiro Myin aan de Kapellensteenweg 202 (achter de Post). Je betaalt 10 euro per volwassene en 6 euro voor een kind. Je kan kiezen uit een 'Little Hearts '(groenten/vlees) of 'Vegetarisch'. Inschrijven is verplicht en doe je voor 1 april bij BHBchristel@hotmail.com. (VTT)