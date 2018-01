Sociale kruidenier opent in voormalige brandweerkazerne 27 januari 2018

03u31 0 Kalmthout Het OCMW van Kalmthout heeft samen met de vzw Sociaal Winkelpunt en een grote groep van een dertigtal vrijwilligers gisterenavond de sociale kruidenier Tkruideniertje officieel geopend. Mensen van Kalmthout die het financieel moeilijk hebben, kunnen in de sociale kruidenier winkelen aan lage prijs.

De aangeboden voeding, verzorgings- en huishoudproducten zijn kwaliteitsvolle producten. Er gaat ook aandacht uit naar gezonde voeding. Sommige producten worden in kleinere hoeveelheden verkocht. "De keuzevrijheid die mensen hebben en het zelf betalen voor wat men koopt, verhoogt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen", vertelt Sus Schrauwen van vzw Sociaal Winkelpunt.





Schroom wegnemen

"Het is echt wel belangrijk dat ze ook het gevoel krijgen dat ze het niet zomaar krijgen. We hopen ook dat we de schroom bij de 'klanten' kunnen wegnemen. Ze worden ook echt aanzien als een gewone klant met een eigen klantenkaart."





Naast de winkel, die is ondergebracht in de oude brandweerkazerne, is er ook een ontmoetingsruimte ingericht. Daar kunnen de klanten ook terecht voor een tas koffie of soep en een babbel. In dezelfde hal is ook Twinkeltje ondergebracht. Een winkel voor tweedehands kinderkleding.





Sociale kruidenier Tkruideniertje is vanaf 1 februari op donderdagnamiddag open. Ook de eerste zaterdag van de maand zal de winkel in de voormiddag open zijn.





(VTT)