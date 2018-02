Sneeuwklokjes lokken 1.200 bezoekers naar Arboretum 13 februari 2018

Het Arboretum in Kalmthout stond afgelopen weekend in het teken van de sneeuwklokjes. Het kleine witte bloemetje, dat treurig naar beneden lijkt te hangen, spreekt bij heel wat mensen tot de verbeelding. Met zijn 150-tal verschillende soorten, kwamen zo een 1.200 kijklustigen de bloemetjes van dichtbij bekijken.

"We hebben ze allemaal op ooghoogte tentoongesteld zodat mensen het bloemetje langs onderen kunnen bekijken. Want daar zit hem vaak de verrassing bij het sneeuwklokje", legt directeur Abraham Rammeloo uit. Voor een sneeuwklokje durven echte verzamelaars wel eens tot in de honderden euro's uitgeven en ook hier werd er dit weekend duchtig verkocht. Tussen die kopers zaten opvallend veel Duitsers. "Elk jaar krijgen we heel wat Nederlanders over de vloer maar dit jaar merken we toch een opvallende stijging in het aantal Duitse bezoekers", aldus Rammeloo. Daarnaast was de komst van John Grimshaw, directeur van The Yorkshire Arboretum in Engeland een grote publiekstrekker. De expo sloot zondagavond al de deuren maar wie er geen genoeg van kan krijgen, kan de komende weken nog terecht in het Arboretum. Zo'n tachtig procent van de sneeuwklokjes uit de tentoonstelling, krijgt een plekje in de tuinen. (ADA)