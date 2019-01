Sneeuwbeelden uit uw regio Toon Verheijen

23 januari 2019

14u44 0

De eerste winterprik van 2019 is een feit. Kinderen spelend lachend in de sneeuw, honden genieten ervan om te snuffelen in het witte landschap. Soms geeft de sneeuw ook gewoon een mooi uitzicht.

.

Meer over weer

human interest