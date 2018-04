Slachthuis betaalt heraanleg Heiken NOORDVLEES VAN GOOL HOEST ZO'N 400.000 EURO OP TOON VERHEIJEN

11 april 2018

02u46 0 Kalmthout Noordvlees Van Gool uit Achterbroek zorgt voor een primeur in de regio. Het slachthuis investeert zo'n 400.000 euro in de verbreding van de straat én de aanleg van een fietspad.

Aannemer Boden uit Essen startte maandag met de werken aan Heiken. Eerst komt het gedeelte van de Kalmthoutsesteenweg tot aan de oprit van het bedrijf zelf aan de beurt. Het volledige wegdek wordt eruit gehaald en daarna wordt de wegbedding verbreed. Er komt ook een fietspad.





Veiligheid

In de tweede fase wordt de andere helft van de oprit heraangelegd tot aan huisnummer 27. Opvallend: het bedrijf betaalt de volledige heraanleg van de straat, goed voor zo'n 400.000 euro. "We hebben ooit een MER-studie laten maken en daaruit was onder meer naar voren gekomen dat er iets aan de omgeving moest gebeuren", vertelt Carlo Van Der Mast van Noordvlees Van Gool. "Heiken is nogal smal. Vrachtwagens konden elkaar zeer moelijik kruissen. Daarop hebben we, in samenspraak met de gemeente, een ontwerper aangesteld. De bedoeling is dat na de werken de straat een stukje breder is en dat er een afgescheiden voet- en fietspad komt. Veiligheid primeert voor ons. En daarnaast was het voor ons als bedrijf ook belangrijk dat we de twee inritten (er is er ook nog een aan de Bloemstraat, red) kunnen blijven gebruiken. We zijn immers wettelijk verplicht om levende dieren en het slachtvlees langs gescheiden toegangen aan- en af te voeren."





De gemeente Kalmthout zorgt mee voor de opvolging van de werken omdat het tenslotte om een openbare weg gaat. "We vinden het van het bedrijf knap dat ze er iets aan doen", vertelt schepen Jan Oerlemans (CD&V). "Vooral dat fietspad is belangrijk. Zo komen ze ook de buurtbewoners tegemoet."





Controle

Toen de aannemer maandag startte met de werken, was er op de omleidingsroute meteen al meer verkeer. Dat zorgde voor een hoop klachten. "We hebben de politie ook gevraagd om extra toezicht te houden", zegt Oerlemans.





Ook het bedrijf doet daar een extra duit in het zakje. "Tien van onze eigen personeelsleden zijn door de politie opgeleid tot gemachtigd opzichter. Zij zullen vanaf volgende week maandag, wanneer de scholen weer beginnen, worden ingezet."





De werken zullen normaal eind juni klaar zijn. De hagen worden pas in het najaar geplant. De begeleidende paaltjes zullen al wel geplaatst worden. De Zandstraat en de Karel Van Thillostraat worden tijdens de werken enkelrichting voor vrachtvervoer. In het Heiken en in de zijstraten naar de Brasschaatsteenweg zal een snelheidsbeperking gelden van 30 kilometer per uur.