Skaters leven zich uit in indoor skatehal Foto Laenen Jongeren proberen kunstjes uit in de skatehal.

De openingsdag van de indoor skatehal in de oude brandweerkazerne aan het Kerkeneind, is een voltreffer geworden. "Er zijn een honderdtal skaters komen opdagen en de sfeer zat er zeker goed in", vertelt jeugdconsulent Stefan Beyers die erg begaan is met skaters in Kalmthout. Het skatepark is alle weekdagen geopend van 13 tot 18 uur behalve op 1 januari. Naast alle skatetoestellen, zijn er ook workshops voorzien. Meer informatie over het project vind je op de facebookpagina 'Sk8ten in Kalmthout'. (VTT)