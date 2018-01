Sint-Vincentius stelt belevenistafel voor 29 januari 2018

02u30 0 Kalmthout Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius heeft gisteren zijn nieuwe belevenistafel voorgesteld. Dat is een verplaatsbare elektronische tafel die de bewoners beleving en ontspanning biedt én die hun geheugen kan stimuleren.

Oude liedjes beluisteren, 'memory' spelen, met kleuren werken of herinneringen herbeleven: het zijn maar enkele van de mogelijkheden van de belevenistafel. De tafel, ontwikkeld in Nederland, blijkt al jaren een absolute meerwaarde voor woonzorgcentra. In het Sint-Vincentius is men dan ook maar wat blij dat men gisteren een eigen exemplaar kon voorstellen.





"De tafel kan individueel of in groep gebruikt worden door al onze 150 bewoners, met of zonder een cognitieve beperking", zegt ergotherapeute Aline Janssens. "Ze is verplaatsbaar en kan van de ene leefgroep naar de andere worden gerold. De tafel kan ook een brug slaan tussen jonge bezoekers en de wereld van het rusthuis. Kinderen die op bezoek komen, kunnen samen met hun oma of opa aan de belevenistafel activiteiten uitvoeren."





De kostprijs van zo'n belevenistafel bedraagt ongeveer 9.000 euro. "Dat bedrag hebben we in amper twee maanden tijd ingezameld, onder meer dankzij een wafelverkoop en sponsoring", zegt leefgroepverantwoordelijke Selima Belabbes. (BCOR)