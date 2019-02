Sint-Jozefschool Heide krijgt speciale octopuspaal Toon Verheijen

16 februari 2019

De Sint-Jozefschool in Heide heeft sinds kort twee van de gekende Octopuspalen in de schoolomgeving staan. Die palen staan overal in Vlaanderen bij scholen en zijn vooral bedoeld voor automobilisten om ze er op attent te maken dat ze in een schoolomgeving zitten en best het rijgedrag aanpassen. In Heide zijn de octopuspalen wel een ‘specialleke’. Eenvoudig en snel kan de school er een bareel uithalen en uitrekken zodat er geen auto meer in kan. Die bareel bakent voor en na de schooldag de schoolstraat af. Zo kunnen voetgangers en fietsers veilig de onmiddellijke omgeving van de school passeren.