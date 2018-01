Schoolbus brandt uit door defecte motor 30 januari 2018

02u40 0 Kalmthout Twee personen zijn gisterochtend ontsnapt aan een zware busbrand in de Vogelenzangstraat in Kalmthout.

"Rond half zeven vloog de motor van een schoolbus in brand door een technisch defect", verduidelijk Patrick De Smedt van de lokale politiezone Grens. "De buschauffeur en de begeleider van de school konden de bus ongedeerd ontvluchten maar konden de brand niet blussen. De brandweer moest ter plaatse komen om die klus te klaren, maar het vuur sloeg zeer snel over naar de rest van de bus, waardoor die uitbrandde."





Geen kinderen op bus

Er zaten nog geen kinderen op de bus, die moesten nog worden opgepikt. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, werd de baan afgezet. Rond half negen was alles terug vrijgegeven. In december 2016 brandde er ook al een schoolbus uit in de omgeving. Ook toen was er sprake van een defect in het motorcompartiment. (BSB)