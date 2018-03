Schaatspret op Putse Moer (ondanks grote gaten) 01 maart 2018

Hoewel het ijs op de Putse Moer in de Kalmthoutse Heide nog lang niet de ideale dikte had van acht centimeter, was het er gisterennamiddag toch een drukte van jewelste. Tientallen jongeren, volwassenen en zelfs hele gezinnen zakten gisteren af naar de Kalmthoutse Heide om er zich op het ijs te wagen. Al was de ijslaag vooral aan de kant flinterdun door de begroeiing. Ondergetekende zakte er zelfs door het ijs. Max, Lenn en Anton trokken er zich in elk geval niets van aan. "Wij kijken er al weken naar uit", vertellen de drie jonge snaken. "Het ijs kraakt ook en het is koud, maar dat vinden we niet erg. Hopelijk blijft het nog lang vriezen." Midden op de Putse Moer waren heel wat jongeren ijshockey aan het spelen. Zij leken zich niet veel zorgen te maken om het krakende ijs. Ook een al wat oudere man schaatste fluitend voort. "Goed ijs moet wat kraken. Als het 92 kilogram kan dragen, dan is er geen probleem (lacht)." Ook Axel Kalhöfr kon zich weer uitleven. "Ik kom dikwijls op de heide om te wandelen of te joggen, maar als het vriest, ben ik er als de kippen bij. En je vindt hier altijd wel iemand die je kent." (VTT)