Rusthuisbewoners en leerlingen vieren samen schoolfeest 27 juni 2018

Basisschool GO! 3D (Erasmus Kalmthout) en rusthuis Beukenhof organiseerden samen een schoolfeest. Op deze manier vieren ze het eerste jaar van hun goede samenwerking. Reeds maanden bezoeken de kinderen de bewoners, nemen ze samen deel aan verschillende educatieve activiteiten en hebben ze een stevige band met elkaar opgebouwd. Ze deelden samen al veel mooie momenten en brachten zo het leslokaal tot in WZC Beukenhof.





's Morgens werden de bewoners door de kinderen van Basisschool GO! 3D opgehaald. In een grote stoet ging het richting de school, waar na een versnapering de leerlingen allerlei spektakelstukjes hadden voorbereid voor de bewoners.











(VTT)