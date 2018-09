Rots van Respect onthuld in Hollekelderstraat 04 september 2018

De bewoners van de Hollekelderstraat hebben sinds dit weekend een eigen monument, de Rots van Respect. Het beeldhouwwerk kwam er op initiatief van de buurtbewoners Luc Wuyts en Ronny Zvanut. Ze ijveren voor wederzijds respect, zeker onder buren. "De rots wil een aanzet zijn om iedereen in onze straat zich aanvaard en gerespecteerd te laten voelen", zegt Luk Wuyts. "We vragen ook respect voor ieders mening ook al heb je een andere mening dan je buur. We willen de boodschap ook uitdragen naar heel Kalmthout. Daarom is de aanwezigheid van burgemeester Lukas Jacobs een krachtig signaal om een respectvolle gemeente te zijn en te blijven." (VTT)