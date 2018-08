Retrokoers in Heide 04 augustus 2018

Wie gisteren in de late namiddag in Heide was, waande zich even terug in de tijd. Al een aantal jaren organiseert de vzw Wiekade retrokoers Acht van Heide. Tientallen coureurs komen dan in een outfit uit de jaren vijftig of zestig aan de start van de wedstrijd. De pastoor, de veldwachter en de burgemeester zorgden voor een traditionele start. Ook bezoekers werden uitgenodigd om in kledij van de jaren vijftig en zestig naar de koers te kijken. "We koppelden er dit jaar ook een retromarktje aan door op het Heidestatieplein", vertelt Louis Van den Buijs. "Een jury heeft ook enkele mensen beloond die op een originele retro-manier naar de wedstrijd kwamen kijken." (VTT)