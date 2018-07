Renovatie zwembad haalt deadline niet CLUBS EN SCHOLEN ZIEN PLANNEN VOOR SEPTEMBER EN OKTOBER IN HET WATER VALLEN KRISTOF DE CNODDER

13 juli 2018

02u42 0 Kalmthout De renovatie van het gemeentelijke zwembad van Kalmthout heeft twee tot drie maanden vertraging opgelopen. Voor de plaatselijke scholen en zwemclubs is de vertraging een dikke streep door de rekening.

In maart werd begonnen met de vernieuwing van het veertig jaar oude Kalmthoutse zwembad. Normaal hadden de werken tegen de start van het nieuwe schooljaar klaar moeten zijn. Die timing zal niet worden gehaald, zo werd onlangs duidelijk.





"Nadat de oude betegeling door de aannemer werd verwijderd, sijpelde er grondwater binnen in de betonnen kuip", legt Kalmthouts schepen van Openbare Werken Jan Oerlemans (CD&V) uit. "Er moest een extra waterdichtende laag worden aangebracht om verdere insijpeling tegen te houden. Die laag moet nu eerst drogen en dat heeft zijn tijd nodig. We moeten rekening houden met een extra wachttijd van twee maanden."





In het uiterste geval zou dat zelfs drie maanden kunnen zijn, want de scholen en zwemclubs die het gemeentebad gebruiken, kregen te horen dat de heropening zelfs tot 1 december op zich zou kunnen laten wachten. Voor de gebruikers wordt het dus nog wat langer improviseren.





Behelpen

"Het blijft voorlopig behelpen", zegt voorzitter Jimmy Delissen van zwemclub Arvicola, die 180 leden telt. Daaronder ook dertig competitiezwemmers. "Zeker die laatste groep kan het zich niet permitteren om maanden stil te liggen en dus wijken we al een tijdlang uit naar zwembaden vlak over de Nederlandse grens. In eigen land is er spijtig genoeg te weinig zwemcapaciteit, zeker nu ook het Antwerpse Wezenbergbad wordt gerenoveerd. Gelukkig waren we voorzien op vertragingen en hadden we in de Nederlandse zwembaden ook een optie op het najaar. Groot nadeel: zwemmen is daar vier tot vijf keer duurder dan bij ons."





Dat is meteen ook de reden waarom recreatieve club KVZ met zijn 250 leden niet naar Nederland uitwijkt. "Net als een paar Kalmthoutse scholen zwemmen wij al enkele maanden niet meer", vertelt voorzitter Ron Farezijn. "Jammer genoeg zullen daar dus nog enkele maanden bij komen. Verschillende leden verhuisden al naar een andere club of haakten gewoon af. Op deze manier dreigt het een overgangsjaar te worden voor ons."





De gemeente zit hoogst verveeld met de zaak, maar kan er ook weinig aan doen. "Dit is overmacht", zucht schepen Oerlemans. Binnen het gemeentebestuur wordt nu ook nagedacht over financiële steun voor wie tijdelijk in Nederland baantjes moet gaan trekken. De zwembadgebruikers tonen zich trouwens nog best begripvol. "De gemeente heeft hier ook niet om gevraagd. We zijn allang blij dat men voor een renovatie en niet voor een sluiting heeft gekozen", besluit Jimmy Delissen. Kalmthout investeert 1,6 miljoen euro in de opknapbeurt.