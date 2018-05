Pruuverkesroute op 17 juni 26 mei 2018

Toerisme Kalmthout organiseert op zondag 17 juni de vijfde editie van de Pruuverkesroute. De fietstocht is dit jaar zo'n dertig kilometer lang. De start is voorzien op 't Cruysackershof tussen 9 en 11 uur. Daar vinden op dat moment ook de Hoevefeesten plaats. Je kan daar genieten van spek met eieren. Onderweg zijn er nog verschillende pruuverkes voorzien. Deelnemen kost 15 euro. Je moet vooraf inschrijven via info@vvvkalmthout.be met vermelding aantal personen, uur van vertrek. (VTT)