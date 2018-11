Projecten 24 uren voor de Vrede nog altijd te bezoeken Toon Verheijen

20 november 2018

13u44 0 Kalmthout Na een geslaagde 24 Uur voor de Vrede, lopen er nog drie onderdelen verder. Zo kan je het kunstwerk OntwapEND van Damiaan Jacobs gaan bekijken in wzc Sint-Vincentius.

Daarnaast staan er op vijf plaatsen in Kalmthout de wensbomen waar iedereen nog altijd wensen mag in hangen. Je kan je wens voor vrede er nog steeds in ophangen. De bomen staan op Heuvel / Dorp aan het parkje bij winkelcentrum, in Heide bij het perkje Moeder Kee, in Achterbroek bij het pleintje voor de kerk en in Nieuwmoer aan de Roerdomp.

Ook de vergeten straatnamen kan je nog bezoeken zoals de Albert Peeterslei, Frans Raatsstraat, Gomarus Van Geelstraat, Rene Willemestraat, Marguerite Cortiaenslaan, Max Temmermanlaan, Canadezenlaan, Bevrijdingslei, Karel van Thillostraat, Vredelaan en de Beauvoislaan.