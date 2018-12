Politiezone Grens voert aantal alcoholcontroles op Toon Verheijen

11u23 0 Kalmthout Ploegen van de politiezone Grens gaan tot midden januari dagelijks alcoholcontroles uitvoeren in de drie gemeenten van de politiezone.

In het kader van de BOB-campagne drijft de politiezone de controles op alcohol en drugs in het verkeer op vanaf tot half januari 2019. Er zullen dagelijks controles zijn gelijk verdeeld over de drie gemeentes van de zone. Dat kunnen grote acties zijn, maar ook één ploeg die controles uitvoert.

“Sinds enkele jaren werkt de Politiezone Grens al met samplingtoestellen”, zegt woordvoerder Patrick De Smedt. “Agenten kunnen met die toestellen snellere en dus meer controles doen. Het verhoogt de pakkans ook per locatie. Ook het constant en snel verplaatsen tussen verschillende opstelplaatsen op zowel gewestwegen als landwegen wordt al verschillende jaren toegepast. Via sociale media verspreidt de plaats waar ze controleren zich namelijk snel.”

De politie gaat wel niet alleen alcoholcontroles uitvoeren. “De laatste twee weken van december wordt er heel wat gewinkeld, gaan mensen op vakantie of komen mensen bijeen op drukke plekken. De politie doet een extra inspanning om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op drukke koopdagen zetten we extra ploegen in bij de winkelcentra van de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Daarnaast voorziet zij dagelijks extra toezicht in de wijken. Bovendien worden er mobiele camera’s ingezet op drukke plekken om onder andere diefstallen en vandalisme te voorkomen.”