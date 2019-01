Politie controleert streng tijdens werf Achterbroek Gemeente organiseert intensieve communicatiecampagne voor werf van de eeuw Toon Verheijen

15 januari 2019

22u12 0 Kalmthout Het aftellen kan beginnen voor de werf van de eeuw in Achterbroek. Op 11 februari gaat de eerste spade in de grond en de hinder zal pas volledig weer over zijn in het najaar van 2020. Dan zullen het kruispunt van Achterbroek en de Roosendaalsebaan volledig heraangelegd zijn en ligt er een nieuwe aardgasleiding voor rijk gas onder een deel van de Roosendaalsebaan en de Kalmthoutsesteenweg. De drie grote werven krijgen een eigen website: www.hetpluspunt.be. De politie gaat uitermate streng controleren op de omleidingswegen.

De parochiezaal van Achterbroek zat dinsdagavond meer dan overvol voor een toelichting van de drie grote werven waarmee de Kalmthoutse deelgemeente de komende twee jaar krijgt af te rekenen. Het begint op 11 februari met de aanleg van de gasleiding tussen Duffelaar en Handelaar onder de Roosendaalsebaan en de Kalmthoutsesteenweg. Daarna volgt in de zomer de volledige heraanleg van het kruispunt Achterbroek en tenslotte de heraanleg van de Roosendaalsebaan met ook nieuwe fietspaden. Drie werven die op elkaar aansluiten of deels zelfs in elkaar overlopen. Alles samen ook een investering van net geen vijf miljoen euro waarvan 2,5 miljoen voor de Roosendaalsebaan, 800.000 euro voor het kruispunt en 1,5 miljoen euro voor de gasleiding. “We beseffen dat de werken heel wat hinder met zich zullen meebrengen”, vertellen Herwig Naegels van de communicatiedienst en burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Toch hopen we dat iedereen twee jaar kan doorbijten. We hebben speciaal voor de werken een website (www.hetpluspunt.be) laten ontwerpen waarop alle informatie zal samengebracht worden. Er worden ook brochures gemaakt en er zullen nog grote afficheborden komen.”

Kalmthout Géén rotonde

De hoofdzaak om het kruispunt te vernieuwen is de dagelijkse filevorming en het gebrek aan ruimte voor fietsers en voetgangers. Om de vragen tijdens het vragenkwartiertje voor te zijn, legde projectleider Tim Jochems van het Agentschap Wegen en Verkeer uit waarom er niet gekozen is voor een rotonde. “Als we een rondpunt zouden aanleggen, heb je een diameter van 45 meter vrije ruimte nodig”, aldus Jochems. “In dat geval zouden we een deel van de appartementen, een stuk van het plein en een deel van het warenhuis Spar ook moeten onteigenen en platgooien. Daarom is gekozen voor de links afslagstroken voor vanuit Essen of Brasschaat komt. Vanuit de richting Wuustwezel of Kalmthout was er geen ruimte voor afslagstroken, maar ook daar zal de file verminderen omdat er meer ruimte wordt gecreëerd op het kruispunt zodat verkeer dat rechtdoor wil niet moet aanschuiven achter auto’s die willen afdraaien.”

Het fietspad dat na de heraanleg van de Roosendaalsebaan wordt aangelegd, bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte tot aan de Leyterstraat wordt een gemengd fiets- en voetpad. Het tweede deel tot aan de Handelaar wordt een aanliggend fietspad en het derde gedeelte tot de Darm wordt een vrijliggend fietspad.

Flankerende maatregelen

De grote omleiding zal al aan de E19 doorgegeven worden. Het verkeer zal omgeleid worden via Brecht en Wuustwezel om dan via Nieuwmoer naar Essen te rijden. Verkeer vanuit Stabroek rijdt om via Wildert. Er worden op enkele kleine wegen rond de werfzone flankerende maatregelen voorzien. Zo komt er een tonnagebeperking in het Heiken en de Foxemaatstraat, een zone 30 in die straten en de Bloemstraat en de Zandstraat worden enkelrichting. Buurtbewoners van het Heiken vrezen voor overlast omdat er nu dagelijks al soms drie tot vier vrachtwagens varkens stilstaan om te gaan leveren bij Noordvlees Van Gool. “We gaan er niet flauw over doen”, aldus burgemeester Lukas Jacobs. “Onze verkeerspolitie zal zeer streng toezien op het naleven van de verkeersregels op die kleine wegen. Niet om te pesten maar voor de veiligheid.”