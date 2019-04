Oudste Plantenbeurs trekt recordaantal bezoekers ADA

14 april 2019

15u46 0 Kalmthout Het ziet ernaar uit dat de editie 2019 van de Oudste Plantenbeurs in het Arboretum in Kalmthout een recordeditie zal worden. Op de officiële bezoekerscijfers is het nog even wachten maar de directeur zag alvast heel veel volk passeren.

Het is nog even wachten op de officiële bezoekerscijfers alvorens we de Oudste Plantenbeurs 2019 officieel kunnen uitroepen als recordjaar maar volgens directeur Abraham Rammeloo ziet het er wel zo naar uit. “Sinds de opening deze morgen is het continu enorm druk geweest. Ook het aantal jaarkaartbezoekers zit op een recordaantal. Ik denk dat we het recordjaar van vorig jaar opnieuw zullen verbreken.”

De directeur haalt twee redenen aan. “We hebben de voorbije weken al mooi tuinierweer gekregen waardoor heel wat mensen al aan de slag zijn gegaan in hun tuin. Daardoor hebben ze een zicht welke plekjes ze nog moeten opvullen en daarvoor komen ze naar onze plantenbeurs. Maar ook het koude weer van vandaag speelt zeker in ons voordeel. Het is te koud om bijvoorbeeld naar de zee te gaan en dat is mooi meegenomen voor ons.”

Zoals elk jaar trekt de plantenbeurs ook heel wat buitenlanders. Zoals de traditie het wil zijn de Nederlanders koploper. “Dit jaar mochten we ook opvallend veel Engelsen ontvangen. Dat komt omdat we zaterdag een een studiedag hadden over de Kerselaar. Heel wat aanwezige Engelsen hebben een overnachting geboekt om ook de plantenbeurs een bezoekje te brengen,” aldus de directeur. “Wij zijn erg tevreden over deze editie. Hier vind je enkele blije gezichten.”