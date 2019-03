Ouders kamperen voor schoolpoort Erasmusatheneum Toon Verheijen

29 maart 2019

22u22 0 Kalmthout Een groep ouders kampeert sinds vrijdagavond voor de schoolpoort van het Erasmusatheneum aan de Ganzendries. Daar starten zaterdagochtend de inschrijvingen voor het eerste jaar. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. “De school kiest ervoor om kleinschalig te blijven en heeft een open karakter. Daarvoor willen we per se onze kinderen hier naar school laten gaan. Ze voelen zichzelf er ook goed bij.”

Het GO! Erasmusatheneum aan de Ganzendries organiseert zaterdag een inschrijvingsdag voor het eerste jaar. De school telt twee eerste jaren en heeft 48 plaatsen vrij. Vrijdag in de loop van de dag en late namiddag merkte de directie al veel passage op aan de schoolpoort, om te kijken of er al mensen zouden aanschuiven. In de vroege avond doken dan effectief de eerste kampeerders op. Al snel waren er 25 ouders aanwezig. “Het is de eerste keer dat we dit meemaken”, vertelt directrice Anoek Wiertz. “De ouders waren goed georganiseerd en het leek best gezellig (lacht).”

Beperkt

48 plaatsen heeft de school in het eerste jaar ter beschikking, waarvan er al zeventien zijn ingenomen door voorinschrijvingen van broers of zussen van leerlingen in een hoger jaar of van kinderen van personeelsleden van de school. “Daardoor hebben we nog maar 31 plaatsen over”, zegt de directrice. “Blijkbaar zijn we een beetje slachtoffer van ons eigen succes. Over enkele jaren kunnen we een derde eerste jaar installeren, maar nu kan dat wettelijk gewoon niet. Of we het volgend jaar anders gaan aanpakken? We zullen eerst evalueren hoe het nu is verlopen en dan alles evalueren. Niets zegt dat het volgend jaar weer zo’n vaart loopt.”

Lijst

Kort na 21 uur besloot de algemene directie van de school om de schoolpoort open te zetten en de ouders in de sporthal te laten plaatsnemen. Joris Van Mol uit buurgemeente Essen is een van de ouders die aanschuift. Zijn oudste dochter zet volgend jaar de stap naar het middelbaar onderwijs. “Het is een bewuste keuze”, vertelt Joris. “De school heeft een open karakter, draagt echt zorg voor de kinderen en houdt het bewust ook kleinschalig. Kinderen zijn hier minder een nummer. We merkten donderdag al tijdens de infodag dat er veel interesse was en toen al begonnen er wat zenuwachtig te worden (lacht). Maar het is netjes geregeld. De eersten die hier aankwamen, hebben een lijst opgesteld. Iets na 22 uur waren er 29 ‘ingeschreven’. Maar het is gezellig en heel gemoedelijk.