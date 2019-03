Ouders kamperen voor schoolpoort Erasmusatheneum: “Iedereen stond netjes aan te schuiven” Toon Verheijen

31 maart 2019

09u33 0 Kalmthout Het GO! Erasmusatheneum aan de Ganzendries in Kalmthout kreeg dit weekend te maken met kamperende ouders die er absoluut voor wilden zorgden dat hun zoon of dochter volgend jaar kan starten in de school. Uiteindelijk daagden een 50-tal ouders op voor 31 plaatsen zodat er opnieuw moet gewerkt worden met een wachtlijst. “Alles is perfect verlopen”, zegt directrice Anoek Wiertz. “Toen we om 9 uur startten, stond iedereen netjes in de rij aan te schuiven.“



Het GO! Erasmusatheneum heeft een vestiging in Essen voor het beroeps secundair onderwijs en een tweede vestiging in Kalmthout voor het algemeen secundair. De school kiest er bewust voor om kleinschalig te blijven en heeft maar twee eerste jaren. “We hadden de voorbije jaren al wel gemerkt dat er een groeiende interesse was voor onze school”, zegt directrice Anoek Wiertz. “Het is al verschillende jaren zo dat we met wachtlijsten zitten. Blijkbaar zijn we een populaire school.”

Omdat na de informatieavond van vorige week donderdag bleek dat er heel wat interesse was voor de nog 31 vacante plaatsen in het eerste jaar, was er al van vrijdagnamiddag opvallend veel verkeer in de straat. Uiteindelijk besloten enkele ouders in de vroege avond te gaan kamperen. Tegen 22 uur ’s avonds waren dat er al 29. Maar toen de inschrijvingen effectief startten zaterdagochtend, waren er dat een kleine 50. “We hebben inderdaad alle plaatsen kunnen invullen (er waren er 48, maar 17 waren ingevuld met voorinschrijvingen voor broers, zussen of kinderen van personeel, red) en we zouden zelfs een derde klas kunnen inrichten. Maar wettelijk gezien mogen we dat niet en zal dat pas over enkele jaren kunnen. Maar je mag het installeren van een derde eerste jaar ook niet onderschatten. Want eens je daar uitbreidt, moeten ook de andere jaren daarna meer dan waarschijnlijk volgen. Dat moet als school natuurlijk ook nog haalbaar blijven.”

Ordelijk

De directie is vooral blij dat het kamperen meer dan ordelijk is verlopen en dat er geen ruzies ofzo ontstaan zijn. De ouders kregen van de algemene directie ook de toelating om de nacht door te brengen in de turnzaal al bleven er heel wat toch een tijdlang buiten bij de vuurkorf zitten. “Alles is perfect verlopen”, vertelt Anoek Wiertz. “Toen we om 9 uur startten, stond iedereen netjes in de rij aan te schuiven. Iedereen op zijn of haar plaats die ze zelf hadden aangelegd. Ook de mensen op de wachtrij wachtten geduldig hun moment af. Volgend jaar weer ? Dat is moeilijk in te schatten. Je kan nooit echt inschatten of er zoveel interesse is.” Joris Van Mol uit buurgemeente Essen was een van de ouders die aanschoof en zijn dochter kon inschrijven. “Het is een bewuste keuze”, vertelt Joris. “De school heeft een open karakter, draagt echt zorg voor de kinderen en houdt het bewust ook kleinschalig. Kinderen zijn hier geen nummer.”