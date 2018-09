Oude lindenboom op speelplaats vertelt verhalen 04 september 2018

Basisschool Den Heuvel heeft sinds deze zomer een extra attractie staan op de speelplaats. Daar staat immers een echte verhalenboom.





"We hadden op onze school een oude lindenboom staan, maar die is vorig jaar gestorven", zegt directeur Dirk Baeyens.





"In plaats van die gewoon te laten rooien, hebben we een kunstenaar er een houtsculptuur van laten maken. Een medewerker heeft dan ook een digitaal systeem ontworpen zodat leerlingen virtueel een 'high five' kunnen geven aan de boom die dan een verhaaltje vertelt. We hopen tijdens het schooljaar een heleboel nieuwe verhalen te verzamelen."





(VTT)