Skaters die nog geen plannen hebben tijdens de kerstvakantie, kunnen hun favoriete hobby uitoefenen in de oude brandweerkazerne. Tijdens de kerstvakantie zal er een indoor pop-upskatepark opgesteld worden. Daar zullen tal van toestellen staan waar zowel beginners als ervaren skaters én steppers hun uitdaging in vinden. Naast de uitgebreide infrastructuur is er ook elke dag randanimatie zoals skate- en stepworkshops en een tafelvoetbaltornooi. (VTT)