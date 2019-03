Oppassen voor overstekende padden in Verbindingsstraat Toon Verheijen

01 maart 2019

21u36 0 Kalmthout De kikkers, salamanders en padden zijn stilaan aan het ontwaken uit hun winterslaap want het wordt ’s nachts stilaan boven de 5 graden Celsius en bovendien is het ook wat regenachtig. Dat betekent dat de amfibieën massaal eitjes leggen in een zuiver ven, gracht of vijver.

Vanaf 1 maart zijn het de padden die als eerste ‘de oversteek’ wagen, maar helaas halen jaarlijks honderden padden hun einddoel niet. Uit het onderzoek blijkt dat de Verbindingsstraat tot één van de knelpunten behoort. De weg loopt dwars door het Grenspark Kalmthoutse Heide, maar is enkel toegankelijk voor vergunninghouders.

Om het aantal amfibieënslachtoffers te beperken, wordt daarom aan autobestuurders gevraagd om tijdens deze periode de Verbindingsstraat en ook de Kastanjedreef zoveel mogelijk te mijden. Voornamelijk bij nat weer tussen 19 en 7 uur. Rij je als vergunninghouder toch door de Verbindingsstraat, beperk je snelheid dan tot 30 km/u. Maar ook op andere wegen in de buurt van vennen en vijvers, zoals onder andere de Franse Weg, let je best even op.