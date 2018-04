Openbare verkoop fietsen en Audi A3 25 april 2018

De gemeente houdt op zaterdag 28 april een openbare verkoop van gevonden fietsen en nog een aantal andere zaken, waaronder een Audi A3 waarvan de motor stuk is. Je kan alles komen bekijken in de gemeentelijke werkplaatsen aan Galgenheiken 9 in kmo-zone Bosduin van 9.30 tot 10 uur. Daarna start de verkoop. Op elk voorwerp wordt een minimumbedrag gezet. Daarna wordt er per opbod verkocht.





Betalen moet ter plaatse en dat kan alleen cash. Gekochte goederen moeten ook meteen meegenomen worden. (VTT)