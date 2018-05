Open Vld trakteert met vat 16 mei 2018

De leden van Open Vld trekken de wandelschoenen aan. Afgelopen weekend legden ze niet minder dan 250 huisbezoeken af. "Een van de speerpunten van Open Vld Kalmthout is burgerparticipatie. Momenteel wordt er in Kalmthout vooral informatie gegeven wanneer alles al beslist is. Daarom vinden we het belangrijk om van deur tot deur te gaan", vertelt Johan Cassimon. "Er moet meer inspraak komen. Zaterdag 26 mei discussiëren we verder aan de toog van De Kroon om ideeën te tanken voor ons programma. We geven daar een vat." (VTT)