Open Vld pleit voor fietstunnel aan stations 07 september 2018

02u47 0 Kalmthout De opnieuw opkomende Open Vld pleit voor forse investeringen aan de stations van Heide en Kalmthout. De partij wil een fietstunnel aan beide stations. De meerderheid heeft die optie al bekeken, maar spreekt van een minimale kostprijs van 1,5 miljoen.

Aan de stations van Heide en Kalmthout is het vooral 's morgens en 's avonds druk. De gemeente krijgt ook veel klachten over de overwegen, die lang en veel dicht blijven. "Maar vooral wanneer er veel mensen afstappen is het soms pure chaos", zegt lijsttrekker Wouter Vanden Bergh. "Auto's staan op de sporen, voetgangers lopen kris kras door elkaar en fietsers moeten uitwijken. Geregeld zijn er ook spoorlopers. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om de overweg in Kalmthout en Heide te ondertunnelen, maar in tussentijd moet er zeker een fiets- en voetgangerstunnel komen aan beide overwegen. En waarom maken we van de Warandalei en het stukje Frans Raatsstraat dat deel uitmaakt van de fietsostrade geen fietsstraat? Dat zou de fietsostrade een pak veiliger maken."





Huidig schepen van Mobiliteit Jef Vandenbergh (CD&V) schiet het voorstel niet meteen af. "Een tunnel voor autoverkeer is geen optie omdat we daar simpelweg de plaats niet voor hebben", zegt schepen Vandenbergh.





"Enkele maanden geleden is in een overleg met de NMBS wel een fiets- en voetgangerstunnel ter sprake gekomen. We willen dat zeker bekijken, maar ook daarvoor is veel ruimte nodig én zo'n tunnel kost al snel 1,5 miljoen. En dat zou door de gemeente betaald moeten worden. De volgende bewindsploeg kan dat zeker onderzoeken." (VTT)