Ook Suske en Wiske niet vies van solden KINDERMUSEUM HOUDT UITVERKOOP ALVORENS JAAR TE SLUITEN TOON VERHEIJEN

02 juli 2018

02u33 0 Kalmthout De directeur van het Comics Station in Antwerpen was zondag één van de kopers die enkele unieke stukken uit het Suske en Wiske-Kindermuseum op de kop kon tikken. Het museum sluit voor een jaar de deuren voor een complete make-over en hield eerst nog een 'Bruisende Braderij'.

Het Suske en Wiske-Kindermuseum heeft gisteren een 'Bruisende Braderij' georganiseerd. De hele zolder werd leeggemaakt en alle spulletjes werden op een braderie voor een habbekrats aangeboden. Tientallen museumstukken werden dan weer geveild en de opbrengst gaat zowat helemaal naar een goed doel. "Dat is 'De Windmakers' geworden, een project dat we zelf in het leven hebben geroepen en waarvoor we samenwerken met het OCMW, de bibliotheek en tekenschool Pigment. Met dat project willen we kinderen die het moeilijk hebben met onder meer taalontwikkeling helpen", zegt museumdirecteur Philip de smet.





Sus Antigoon

De jonge stripfans Christiaan, Jacob en Samuel zagen de boot uit het verhaal de Sissende Sampan wel zitten. "Dat zou toch echt héél cool zijn hé mama", lachtte een van de jongens. Uiteindelijk geraakte de boot tijdens de veiling niet verkocht.





Andere spullen, zoals grote canvassen getekend door Studio Vandersteen, een groot beeld van Sus Antigoon en oude pancartes raakten wél verkocht. Wat ook vlot ging, waren de grote bomen en canvassen uit een van de doe-kamers. De koper was Dirk Van Weyenberge van Comics Station in het Centraal Station van Antwerpen. "Proficiat", grijnsde De Smet. "U hebt net een heel bos gekocht. Zijn collega-directeur van Comics Station kocht het met plezier. "Ik vond het zo'n prachtige stukken dat er ik er wel op moest bieden", lacht Dirk. "Dit bos gaat zeker een mooi plaatsje krijgen bij ons."





Suske en Wiske zullen nu een jaar lang de deur gesloten houden in Kalmthout.De provincie pompt bijna 800.000 euro in de make-over. Het volledige dak van de oude villa moet vernieuwd worden, net als de schrijnwerkerij. Maar daarnaast wordt ook het volledige belevingsparcours/interactieve tenstoonstelling aangepakt. "Daarvoor hebben we de firma Pronk uit Rotterdam aangesteld", vertelt directeur Philip De Smet. "Zelfs de echte teletijdmachine komt naar hier. Ook de authentieke werkkamer van Willy Vandersteen zal opnieuw gecreëerd worden. Het is na de renovatie eveneens de bedoeling om de andere stripverhalen, zoals De Rode Ridder, Bessy, en Robert & Bertrand, meer naar voren te brengen. Tot slot voorzien we ook een exporuimte voor striptekenaars."