Onenightstand in het Arboretum TERRA NOVA BIEDT OPNIEUW REEKS UNIEKE OVERNACHTINGEN TOON VERHEIJEN

08 juni 2018

02u58 0 Kalmthout Het Arboretum is opnieuw een van de toplocaties voor het nieuwe seizoen van Terra Nova. Je kan er een 'onenightstand' beleven op de grote weide of overnachten in een cocon. Verderop in de provincie vallen een kasteelbivak in Hingene en het 'oevernachten' aan het Zilvermeer in Mol op.

De provincie startte zo'n elf jaar geleden met het idee om op enkele provinciale domeinen te starten met unieke overnachtingsformules of eenmalige dagactiviteitenn. Het succes wordt ieder jaar groter want zelfs al voor de officiële bekendmaking, zijn er al evenementen volgeboekt.





"We hebben stilaan ons eigen publiek gevonden en die zijn er meestal snel bij", lacht gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a). "Een van onze toppers dit jaar is de grote weide van het Arboretum die we voor één nacht omtoveren tot kampeerweide: een 'onenightstand' zeg maar. We kunnen ruim tweehonderd mensen ontvangen. We voorzien ook een heerlijke saladebuffet en een ontbijtje. 's Avonds is er ook een bar en een gezellig kampvuur. Ik ga het zelf ook eens proberen. Met mijn echtgenoot (lacht)."





Het Arboretum heeft dit jaar ook weer een ietwat exclusievere overnachting. De 'cocoon' hangt tussen twee bomen. De slaapplaats kan tot september geboekt worden. Wie de unieke overnachtingsplaats boekt, heeft meteen het Arboretum een hele nacht voor zichzelf. Op 29 juli is er ook nog een unieke ontwaakwandeling. Die dag opent het Arboretum al van 's morgens vroeg iets voor 6 uur de deuren. "De cocoon was vorig jaar een immens succes en is ook onze langstlopende evenement", vertelt Inga Verhaert.





Zilvermeer

Een beetje verderop in de provincie vinden er nog enkele evenementen plaats zoals het kasteelbivakken aan het kasteel d'Ursel in Hingene. Voor waterratten is dan weer het Zilvermeer in Mol de place-to-be. Daar stonden ooit al eens blokhutten, hingen tenten in de bomen of kon je slapen op een vlot. Dit jaar pakt Terra Nova uit met 'oevernachten'. "Je slaapt in een hut aan de oever van de grote watersportvijver", zegt Verhaert. "Heel simpel, maar wel lekker afgelegen. Elke hut biedt plaats aan maximaal zes personen. Je ticket geeft ook toegang tot een 'sociallet", een kleine gemeenschappelijke en afsluitbare ruimte. We voorzien ook een plaats om te 'chillen'."





Alle mogelijke overnachtingen zijn





terug te vinden op www.terranova.be