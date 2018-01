Onderzoek naar 'beschoten' bus 24 januari 2018

Speurders van de politiezone Grens onderzoeken een mogelijk schietincident op een bus van vervoersmaatschappij De Lijn. Toen de bus van 15 uur in Nieuwmoer Dorp kwam, barstten er plots twee ruiten. "Onze chauffeur hoorde ook het geluid maar zag niet meteen iets", vertelt Tom Van Der Vreken van De Lijn. "Enkele van de passagiers zijn dan iets gaan zeggen. Toen bleek dat er in het achterste gedeelte van de gelede bus twee ramen beschadigd waren. We hebben onmiddellijk een vervangbus ter plaatse laten komen. De politie is ook ter plaatse gekomen om een proces-verbaal op te stellen." De politie onderzoekt de zaak. "Onze mensen hebben inderdaad een inslag vastgesteld in de ruiten", vertelt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. "Het is mogelijk afkomstig van een loodjesgeweer, maar het zou ook van stenen afkomstig kunnen zijn. Dat zal verder onderzoek moeten duidelijk maken. Er zijn in elk geval geen gewonden gevallen." (VTT)