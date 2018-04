Offertes te duur: heraanleg Heidestatieplein uitgesteld 26 april 2018

De geplande heraanleg van het Heidestatieplein in Kalmthout is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De werken kaderen in het ruimere Masterplan Heide dat jaren geleden al werd opgesteld. Het was nu de bedoeling om een deel van de Max Temmermanlaan samen met het Heidestatieplein aan te pakken. "Alles samen was de raming zo'n 450.000 euro", zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).





"Maar de biedingen die zijn binnengekomen, gingen daar ver over. Zelfs tot 700.000 euro en meer. Blijkbaar was het ook moeilijk om aan enkele voorgestelde materialen zoals Chinese blauwe hardsteen te geraken. We hebben dan maar beslist om de werken uit te stellen. We gaan dan ook ineens de Sint-Jozeflaan en de Vredelaan opnemen in de plannen zodat we heel de omgeving kunnen aanpakken. Wanneer die werken dan uitgevoerd zullen worden, is nog niet helemaal duidelijk."





(VTT)