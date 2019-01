O*KA krijgt nieuwe inrit naar parking Toon Verheijen

21 januari 2019

13u58 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout investeert in een grondige opknapbeurt voor de oprit van Cultuurcafé O*KA. Maatwerkbedrijf Aralea gaat de werken uitvoeren.

De oprit naar de parking van O*KA aan de Kapellensteenweg is verre van ideaal. Wie er met de wagen overrijdt, komt dooreengeschud aan op de parking.

“We pakken het grondig aan want de oprit wordt volledig vernieuwd”, zegt schepen Jan Oerlemans (CD&V). “Naast de aanleg van betonnen grasdallen leggen we ook een paadje in klinkerverharding. Daarmee willen we als gemeente het Cultuurcafé ook toegankelijk maken voor minder mobiele personen.”

De werken starten begin maart en duren vermoedelijk een viertal weken. Tijdens de werken wordt de parking tijdelijk afgesloten. De feestzaal blijft wel toegankelijk via de hoofdingang van het Cultuurcafé.