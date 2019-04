Nu al “extreem hoog gevaar” op brand in natuurgebieden provincie Antwerpen: code rood afgekondigd Toon Verheijen TT DVDE

18 april 2019

13u25

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 3 Kalmthout Het agentschap Natuur en Bos heeft het brandgevaar voor Antwerpse heiden en bossen in brandgevoelige gebieden opgetrokken naar code rood, wat betekent dat er een “extreem hoog gevaar” is voor het uitbreken van heidebranden. De reden is de aanhoudende droogte en een oostenwind die lokaal is komen opzetten. Bezoek aan de natuurgebieden wordt afgeraden.

“Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden”, zegt Natuur en Bos. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Een toegangsverbod is er niet, maar de beheerders van de domeinen en de brandweer zijn zeer waakzaam, klinkt het. “Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.”

Sinds gisteren was in Antwerpen al brandfase oranje van kracht, net zoals in Limburg. “Tijdens een vergadering met brandweerverantwoordelijken, boswachters en terreinbeheerders is besloten om over te gaan tot code rood omdat in Antwerpen lokaal het risico te groot is geworden”, zegt ANB-woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. “Met dit mooie weer en tijdens de paasvakantie zijn natuurgebieden erg populair bij recreanten. Het zou onverantwoord zijn hen nu in grote aantallen te laten afzakken. De toegang ontzeggen kunnen we gezien de omvang niet, maar we gaan wel volop informeren en sensibiliseren om een bezoek af te raden.”

De brandgevoelige gebieden zijn de Kalmthoutse Heide, de Eksterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide. In de provincie Limburg geldt sinds enkele dagen brandfase oranje. In de andere provincies geldt code groen en is er weinig gevaar op brand.

Fase rood in Antwerpen blijft allicht nog tot het einde van de paasvakantie en mogelijk nog langer van kracht. “Deze beslissing is genomen met de weersvoorspellingen in het achterhoofd”, zegt Vanwanseele. “Het blijft droog en het wordt nog warmer.”

Wat betekenen de verschillende brandfases?

GROEN: Weinig gevaar

Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden.

Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar

De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

ORANJE: Hoog gevaar

Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

ROOD: Extreem hoog gevaar

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Vuur maken is verboden.

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.