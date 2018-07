Nonkel die drie nichtjes misbruikte riskeert vijf jaar cel 19 juli 2018

02u36 0

Het Openbaar Ministerie vorderde gisteren in de rechtbank van Antwerpen vijf jaar cel voor een dertiger uit Kalmthout. De verdachte wordt vervolgd voor het aanranden en verkrachten van zijn drie nichtjes van zeven en negen jaar oud. Begin dit jaar diende de moeder van de meisjes klacht in tegen de oom van de kinderen. Die werden in de woning van hun vader misbruikt, waar de nonkel ook woont. Volgens de beklaagde hadden de zusjes het zelf uitgelokt en 'vroegen ze er zelf om'. De procureur herkende dat excuus als een typische schuldverschuiving die je vaak hoort uit de mond van pedofielen. De beklaagde zou aan een psychotische aandoening lijden, maar werd wel toerekeningsvatbaar verklaard. Naast de celstraf hangt er ook een fikse schadevergoeding boven het hoofd van de nonkel. De moeder eist 15.000 euro per kind en 5.000 euro voor zichzelf. De rechter spreekt het vonnis uit binnen twee weken. (BSB)