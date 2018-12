Nieuwmoerse wint actie ‘Gerinkel naar de Winkel’ Toon Verheijen

26 december 2018

Agnes Veldhuyzen uit Nieuwmoer is de winnares geworden van de actie ‘Gerinkel naar de winkel’ van afgelopen zomer. Met deze campagne wou de gemeente Kalmthout haar inwoners aanzetten meer de fiets te gebruiken voor boodschappen in eigen dorp. In bijna 50 Kalmthoutse winkels kon je een stempel laten zetten op een spaarkaart. Uit de 1057 ingezamelde spaarkaarten werd Agnes Veldhuyzen uit Nieuwmoer als hoofdwinnaar getrokken. Zij kreeg een aankoopbon van 500 euro, te besteden bij fietswinkel Probikes Buysen in Nieuwmoer. “Ik ga zo veel mogelijk met de fiets naar de winkel in Nieuwmoer”, zegt Agnes. “Deze actie motiveert me nog meer. Ik doe dan ook al enkele jaren mee. Ik ben superblij met deze prijs. Hij komt goed van pas, want toevallig had ik net beslist om een elektrische fiets te kopen. Zo kan ik voortaan ook voor iets langere afstanden, zoals naar mijn moeder in Heide, de fiets nemen.”