Nieuwmoer krijgt er 100 sociale woningen bij, werken zullen vijftien jaar duren: “We zijn blij dat we Nieuwmoer nieuwe zuurstof kunnen geven” Toon Verheijen

24 maart 2019

10u00 0 Kalmthout De dorpskern van Nieuwmoer krijgt er de komende jaren honderd sociale koop- en huurwoningen bij. De eerste fase start in 2020 en zou twee jaar later opgeleverd moeten worden. De woningen zullen verdeeld worden in zes woonerven.

De gemeente Kalmthout kocht de voorbije jaren stelselmatig gronden op in het gebied tussen de Essensteenweg, Nieuwmoer Dorp en de Prelaat Deckersstraat. Ook intercommunale Igean is eigenaar geworden van een deel van de gronden. Het hele gebied is nu verkocht aan ARRO Antwerpen voor twee miljoen euro. ARRO Antwerpen wil er op termijn honderd extra sociale koop- en huurwoningen realiseren. Bedoeling is vooral jonge gezinnen in Nieuwmoer te houden of aan te trekken. De eerste aanzet werd al gegeven met de Theeuwstraat, waar tien sociale woningen is gebouwd.

Eerste fase

“Het gebied is drie hectare groot”, weten burgemeester Lukas Jacobs en schepenen Jef Van den Bergh en Jan Oerlemans. “Het gaat om 65 koopwoningen en 35 huurwoningen die verspreid zullen worden over zes woonerven. In de eerste fase worden achttien koopwoningen en tien huurwoningen gebouwd. Die werken starten in 2020 en worden opgeleverd in 2022. De andere woningen volgen daarna. Het zal ongeveer vijftien jaar duren voor alle woningen klaar zijn. Het is niet nodig om al die woningen in een keer te realiseren, we zijn wel blij dat we aan Nieuwmoer nieuwe zuurstof kunnen geven.”

Eén lap grond is nog niet gekocht in het gebied en dat is het terrein van de Sint Joris Gilde Nieuwmoer. Die is eigenaar van het gildelokaal en een strook grond voor schieting op doel. De gilde zou in de tweede of derde fase grond moeten kunnen verwerven aan de rand met het landbouwgebied, met plaats voor een nieuw lokaal en staande wip.

Duurzaam

De site is opgedeeld in zes woonerven, maar met een gemeenschappelijk parking aan de rand en weinig wegen om het gebied zo autoluw mogelijk te houden. Elke woning heeft een privétuintje, maar er is ook een grote groene zone voorzien. “De huizen zullen elementen bevatten van de gekende oude hoevestijl”, vertellen de burgemeester en de twee schepenen nog. “Het studiebureau heeft ook een duurzaamheidsanalyse laten maken en het project scoort tachtig op honderd. Zo komt er onder andere een gemeenschappelijke zone voor het huisvuil en ander afval te sorteren, staan er elektrische oplaadpunten en bestaat de mogelijkheid tot autodelen.”

Ook op andere plaatsen in de gemeente worden nog sociale woningen gerealiseerd. Dat is onder andere het geval in de Vogelenzangstraat en de Zoete Dreef.