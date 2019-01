Nieuwe raadsleden leggen de eed af Toon Verheijen

08 januari 2019

19u35 0

De gemeenteraadsleden en schepenen in Kalmthout hebben de eed afgelegd zodat ze de volgende zes jaar de gemeente kunnen besturen. Burgemeester blijft uiteraard Lukas Jacobs en de schepenen zijn Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Jef Van den Bergh. Nieuw in de gemeenteraad zijn Open Vld en Vlaams Belang. Zij vormen samen met Groen, sp.a en Vlaams Belang de oppositie.

Voor Open Vld is het een comeback na een afwezigheid van zes jaar. “Er is in het nieuwe bestuur een schepen verantwoordelijk wordt voor participatie net zoals wij ook voorstelden in ons programma”, zegt verkozene Wouter Vanden Bergh. “ We hopen nu ook op een snelle realisatie van een livestream van de gemeenteraad, openbare verslagen van het schepencollege en procedures waardoor burgers impact kunnen hebben op het beleid, zoals een burgerbegroting.”