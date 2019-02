Nieuwe markt op pleintje aan Kerkeneind Markt vindt maandelijks plaats op eerste zondag van de maand Toon Verheijen

01 februari 2019

16u59 0 Kalmthout De inwoners van Kalmthout krijgen er vanaf maart een nieuwe markt bij. Iedereen kan dan aan het Kerkeneind op het pleintje aan de bibliotheek terecht voor een echte streek- en biomarkt. De bedoeling is dat bezoekers er ook kunnen proeven van de producten. Ook particulieren en gewone winkeliers zijn welkom. Er hebben zich al elf standhouders aangebouden.

Terwijl op heel wat plaatsen de markten onder druk staan zoals in Malle waar ze zelfs wordt afgeschaft, krijgt de traditionele markt in Kalmthout er een zusje bij. Elke eerste zondag van de maand tussen 8 en 12 uur vindt er dan een bio- en streekproductenmarkt plaats. “Verse groenten, fruit en andere leuke hebbedingetjes. Dat is vooral het opzet van deze markt”, zegt organisator Stanny Haest. “Voorlopig lijkt het aan te slaan, want er hebben zich al elf standhouders gemeld. We willen ook benadrukken dat standhouders niet persé professionele marktkramers of winkeliers moeten zijn. Ook inwoners van onze gemeente die bijvoorbeeld zelf confituur maken en nog flink wat potjes over hebben, mogen mijn contacteren en een plaatsje reserveren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”

Lokaal

René van den Buijs is marktkleider in Kalmthout. Hij juicht het initiatief toe. “Vooral het feit dat gewone particulieren ook een standplaats kunnen krijgen, is toch iets extra”, vertelt René. “Zo krijgen we de mensen ook weer wat meer buiten en wordt het plein aan de bib ook echt een ontmoetingsplaats.” Naast de traditionele marktkramers en particulieren kunnen ook de winkeliers van Kalmthout hun producten aan de man brengen. “Daarmee geven we de lokale detailhandel een duwtje in de rug. Zo promoten we tegelijk om in eigen gemeente producten te kopen”, zegt burgemeester Lukas Jacobs die het idee meer dan genegen is.

Standhouders

Een van de standhouders die zich al heeft aangemeld, is Sofie De Bakker van de biovoedingswinkel De Graanhalm. Zij staat al te popelen om vanaf maart deel te nemen aan de markt. “De markt bestaat volledig uit biologische, artisanale of ambachtelijke streekproducten. Dat past perfect binnen de visie van onze eigen winkel, dus wij hebben alvast een stand gereserveerd”, zegt Sofie. “Voor ons is het ook een manier om onze winkel nog wat extra te promoten en onze producten te laten leren kennen.” Wie zelf producten wil verkopen, kan zich overigens nog steeds aanmelden. Of je nu ambachtelijke meubels, een smakelijke bio-hap of artisanale zeep verkoopt. Meer info via rsakhaest@telenet.be of 0478 26 78 94 of via rene.vandenbuijs@kalmthout.be, 0474 94 61 47.