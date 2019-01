Nieuwe lokalen voor Scouts en Gidsen Heuvel en Chiro Sloepi Toon Verheijen

30 januari 2019

17u00 0 Kalmthout De Scouts en Gidsen Heuvel en Chiro Sloepi hebben grootse bouwplannen. De beide jeugdverenigingen vervangen deels of volledig hun gebouwen door een nieuwbouw. De kosten lopen in de honderdduizenden euro’s. Om die investering haalbaar te maken, besliste de gemeente Kalmthout om voor 70 procent tussen te komen in de kosten voor die nieuwe jeugdlokalen. En dat wordt op gejuich onthaald.

Chiro Sloepie in Nieuwmoer is een groeiende jeugdbeweging. De laatste jaren gaat het ledenaantal in de hoogte. De jeugdvereniging maakt nu werk van een volledige nieuwbouw voor hun leden. Het ontwerp is al klaar, nu wacht enkel nog de uitvoering. In het gebouw komen een nieuwe keuken, speellokalen en een polyvalente ruimte. Die zaal kan dan ook gebruikt worden door kampgroepen. “De oude accommodatie voldeed niet meer aan de noden van de vereniging”, vertelt Silke Lathouwers, schepen van jeugd. “Jeugdverenigingen zijn ontzettend belangrijk voor Kalmthout en we merken dat de ledenaantallen jaar na jaar toenemen. Daarom beslisten we om mee te investeren in nieuwe gebouwen voor Chiro Sloepi. De totale kostprijs van de nieuwbouw wordt geraamd op 465 000 euro. De gemeente Kalmthout komt voor zeventig procent tussen in de kosten en neemt dus 325.000 euro voor haar rekening. De overige dertig procent wordt door de Chiro terugbetaald aan de gemeente via een renteloze lening.” De afgeleefde lokalen worden in het najaar deels afgebroken, de bouw van de nieuwe lokalen volgt onmiddellijk erna.

Heuvel

Ook het jaar van Scouts en Gidsen Heuvel is goed begonnen. Zij kregen december al de principiële goedkeuring van de gemeente Kalmthout om te investeren in een nieuw lokaal. De gemeente komt ook hier voor 70 procent tussen in in de kosten. De totale kostprijs wordt geraamd op 270 000 euro. Daarvan neemt de gemeente 188.500 euro voor zijn rekening. Naast een inbreng van eigen middelen worden de overige kosten terugbetaald aan de gemeente via een beperkte renteloze lening.

Dankbaar

De jeugdverenigingen zijn de voltallige gemeenteraad dankbaar voor de vrijgemaakte budgetten. “Voor het ontwerp werkten we met Maarten van Eupen en Stefan De Ruysscher, overigens ook oud-leiding, van studioNOORD architectuur”, vertelt groepsleidster Ellen Van Campenhout van de scouts Heuvel. “Om het landelijk karakter van de jeugdbeweging in de verf te zetten, kozen de ontwerpers voor duurzame houtsoorten. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun.” Met het project wordt het oudste van de drie gebouwen in de Korte Heuvelstraat afgebroken en vervangen door een nieuw lokaal. Verwacht wordt dat Scouts en Gidsen Heuvel hun nieuwe lokaal in het voorjaar van 2020 kunnen inwijden.

Ook hoofdleider Brent Verrelst van Chiro Sloepie reageert opgetogen: “We zijn blij dat we dit kunnen realiseren en dat de gemeente ons hierin ondersteunt. Tijdens de werken wordt één van de huidige lokalen trouwens behouden zodat de jongens en meisjes van Chiro Sloepi ongestoord kunnen blijven spelen. ”