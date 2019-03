Nieuwe lange wandeling door de Heide Toon Verheijen

10 maart 2019

De oude wandelroute Ree door de Kalmthout Heide is drie keer zo lang gemaakt. Vroeger was de wandeling 8 kilometer lang, maar nu is ze 24 kilometer. Je kan nu ook op meerdere plaatsen starten en niet alleen aan de parking Verbindingsstraat.

De wandeling trekt 24 kilometer onafgebroken door de schitterende natuur van het Grenspark. Hou er wel rekening mee dat je op de nieuwe wandelroute Ree ook nog andere recreanten kan tegenkomen. Op sommige stukken loopt de route namelijk samen met andere bewegwijzerde wandelpaden of recreatieroutes zoals ruiterpaden. De wandeling is niet mogelijk met een hond omdat de routevoor een groot deel door het begrazingsraster en rustgebied loopt.