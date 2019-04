Nieuwe inwoners krijgen warm welkom Toon Verheijen

03 april 2019

11u03 0

De gemeente heeft de nieuwe inwoners een rondleiding gegeven door het gemeentehuis en daarna trokken ze in zes verschillende groepen onder leiding van een gids naar zes verschillende locaties op en rond het Kerkeneind. In het gemeentehuis lichtte de gemeente haar dienstverlening toe en de vooruitgang in het samengaan van OCMW en gemeente Kalmthout. Aan de oude brandweerkazerne informeerden enkele medewerkers de aanwezigen over de plannen voor een nieuw gemeentehuis én de grote omgeving van Kerkeneind. Medewerkers van het OCMW leidden de bezoekers rond doorheen de sociale projecten Tkruideniertje, Rap op Stap en Twinkeltje. Ook de brandweer en de bibliotheek kregen een bezoek. Alle aanwezigen kregen nog een fijn welkomstpakket met onder andere Kalmthoutse pralines, een brooddoos, een potje honing, heel wat waardebonnen en nog veel meer.