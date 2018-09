Nieuwe brandtoren wordt dubbel zo hoog PLANNEN VOOR 42 METER HOGE UITKIJKPOST WORDEN CONCREET KRISTOF DE CNODDER

03 september 2018

02u36 0 Kalmthout De plannen voor een nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide worden alsmaar concreter. Er zijn tekeningen gemaakt voor een toren van 42 meter hoog, bijna het dubbele van de huidige toren. Tegen het najaar van 2019 zou het bouwwerk klaar moeten zijn. Overigens zet Natuurpunt iets verderop ook een (kleinere) natuurobservatietoren.

Eind vorig jaar kondigde Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) dat er werd gedacht aan de bouw van een nieuwe brandtoren op de heide, op ongeveer de zelfde plaats als de huidige. Intussen werden die plannen verder uitgewerkt. Een architect tekende inmiddels een merkelijk hogere toren uit.





"Na een grote heidebrand in 1976 liet de gemeente Kalmthout in 1981 een uitkijkpost bouwen om eventuele brandhaarden vroegtijdig te spotten", opent burgemeester Jacobs. "Inmiddels zijn we toe aan een nieuwe toren. Het huidige exemplaar is 25 meter hoog. Omdat de bomen de voorbije jaren serieus zijn gegroeid, hebben we momenteel geen volledig overzicht meer over het heidegebied. Op de toekomstige toren zullen ook zendmasten worden geplaats voor GSM en het Astrid-netwerk voor de hulpdiensten. Door die masten hoger te positioneren gaat het bereik aanzienlijk verbeteren, wat van belang is voor de veiligheid. Los daarvan krijgen ook de toeristen een beter uitzicht over de streek. Voor bezoekers wordt er een apart uitkijkplatform voorzien."





In principe zullen de plannen al op relatief korte termijn worden gerealiseerd. Tegen het najaar van 2019 zou de hogere brandtoren in lichtgrijs staal operationeel moeten zijn. In één moeite wordt de oude toren ontmanteld. Geraamde kostprijs van deze werkzaamheden: 220.000 euro. "De helft van die som wordt op tafel gelegd door de gemeente, de andere helft door het Agentschap Natuur en Bos en het Astrid communicatienetwerk", legt Jacobs uit.





Ook Natuurpunt krijgt toren

Overigens wordt er zo'n twee kilometer verderop - nabij het Stappersven - nog een tweede toren neergepoot. Die heeft niets te maken met brandbestrijding of veiligheid. Het gaat om een observatiepost van Natuurpunt. De gemeente keurde daar onlangs een bouwvergunning voor goed. Vanuit de toren krijgt de bezoeker een uitzicht over het Stappersven, een nat stukje natuur dat te voet moeilijk te doorkruisen is. Een houten pad moet de wandelaars van de Verbindingsweg naar de toren leiden. De uitkijkpost van Natuurpunt gaat 'slechts' 12,5 meter hoog zijn. Tegen maart volgend jaar - voor de start van het broedseizoen - hoopt Natuurpunt de toren in gebruik te kunnen nemen.