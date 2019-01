Nieuw multimediaspeelgoed voor Coder Dojo Toon Verheijen

26 januari 2019

De vrijwilligers en de kinderen van de Coder Dojo in de bibliotheek van Kalmthout hebben nieuw multimediaspeelgoed gekregen van schepen van jeugd en ICT Silke Lathouwers en voorzitter van het beheersorgaan van de bibliotheek Lea Van Looveren. Met dat materiaal kunnen de deelnemers aan de CoderDojo’s naar hartenlust programmeren, robots bouwen en games ontwikkelen. “CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops voor meisjes en jongens van 7 tot 18 jaar. Bij CoderDojo leer je alles over websites, games, apps en software door het zelf te doen. Een Dojo wordt volledig door een groep vrijwilligers voorbereid en gegeven. Die vrijwilligers zijn de heldinnen en helden van onze leden en stimuleren hun fantasie en creativiteit in de wereld van eentjes en nulletjes.” De bibliotheek van Kalmthout startte de CoderDojo-werking op in 2017 samen met een groep enthousiaste vrijwilligers en ondersteunt die nog steeds.