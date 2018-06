Nieuw buurtinformatienetwerk in wijk Guido Gezelle 02 juni 2018

02u44 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout is een buurtinformatienetwerk rijker. De wijkwerking van Guido Gezelle heeft het akkoord samen met de politie en het gemeentebestuur ondertekend. Het BIN-netwerk start op 20 juni.

Mensen uit een bepaalde buurt die zich aansluiten bij een BIN-netwerk krijgen bij verdachte gedragingen of criminele feiten in hun buurt een bericht via het BIN. Ze kunnen dan mee uitkijken naar mogelijke verdachten en dit dan melden bij de politie. In Kalmthout zijn al verschillende buurtinformatienetwerken actief. Nu komt er dus ook eentje in de Heibloemlaan, Kalmthoutlaan, Max Temmermanlaan, en Koningin Astridlaan. "Het beheer van de nieuwe BIN zal gebeuren door de overkoepelende BIN Withoefse Heide met een uitgebreider bestuur", klinkt het bij burgemeester Lukas Jacobs en BIN-coördinator Louis Van Den Buys, zelf ex-politieman. "Zij nemen er deze vierde sector bij waardoor nagenoeg alle woongebieden in de gemeente over een BIN beschikken. De nieuwe sector ligt tussen de bestaande BIN's Hei-Statie, Leopold, Klein Zwitserland en Kijkuit. Op die manier kunnen alle inwoners van Heide bij een BIN aansluiten."





BIN's zijn een extra wapen tegen inbraken, maar ook andere criminele feiten. "In 2015 werden er 1.062 feiten geregistreerd, in 2016 nog maar 995 en vorig jaar 865. De daling is het grootst bij vandalisme en oplichting. Als we focussen op inbraken, schommelen de cijfers. In 2016 was er daling om in 2017 opnieuw te stijgen. De eerste maanden van dit jaar was er weer een stijging." (VTT)