Negen vlindervriendelijke stopplaatsen op nieuwe route 28 juli 2018

02u38 0

De gemeente en VVV Toerisme Kalmthout ondersteunen sinds twee jaar actief de vlinderpopulatie in de heidegemeente. In 2017 kregen alle inwoners een pakje vlindervriendelijk plantzaad om zoveel mogelijk vlinders aan te trekken. "Maar omdat het niet op alle plekken even goed gelukt was, hebben we ook zelf vlinderplantjes aangeplant", vertelt schepen Sandra Hoppenbrouwers. "We hebben nu een route die je al wandelend of fietsend kan afleggen. Die weg brengt je langs negen vlindervriendelijke plekken. Een deel daarvan zijn ook op maat van kinderen uitgewerkt met hier en daar opdrachtjes." De wandel- en fietsroute is ongeveer acht kilometer lang. (VTT)