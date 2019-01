Na zes jaar weer Stripdag in Kalmthout Organisatie pakt uit met uniek verhaal in reeks van Team Lou Toon Verheijen

28 januari 2019

Kalmthout Na een onderbreking van zes jaar pakken Jan Francken en zijn team de draad weer op en gaan ze opnieuw een Stripdag organiseren. Die zal plaatsvinden op 23 juni in de sporthal van het GITOK. Er zal een gelimiteerde uitgave van 'Team Lou' verkocht worden.

Tot 2013 werd er jaarlijks een stripdag georganiseerd in de Heidegemeente, maar daarna stopte de organisatie daar mee. Maar op vraag van de vele stripliefhebbers en standhouders, blaast organisator Jan Francken het evenement nieuw leven in. De nieuwe editie zal doorgaan op 23 juni en die dag zal er een opnieuw uniek stripverhaal verkocht worden. “Sylvia Tops uit Westerlo laat in het achttiende album van ‘Team Lou’ de stripfiguren een bezoek brengen aan Kalmthout”, vertelt Jan Francken. “Ze gaan in het Arboretum een spannend avontuur beleven. Het gerestaureerde ‘ Vangeertenhof’ pronkt van voor op de cover en de organisatie liet speciaal voor de gelegenheid een gelimiteerd album maken met extra bladzijden over Kalmthout. Deze cover illustreert het houtsculptuur van Suske en Wiske dat zich aan de inkom van de Kalmthoutse Heide bevindt. Op de Stripdag zal dat speciaal voor de bezoekers van de Stripdag aangeboden worden in een oplage van slechts 150 exemplaren.”