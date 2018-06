N-VA opent pop-up- partijlokaal in winkelcentrum 28 juni 2018

N-VA Kalmthout opent op 2 juli een pop-up partijlokaal in het winkelcentrum De Beek. De opening zal gebeuren door minister Jan Jambon en lijsttrekker Jan Van Esbroeck. "Het is de bedoeling dat we vanuit ons lokaal de campagne aansturen", zegt Van Esbroeck. "Iedereen kan er terecht om een praatje te slaan met onze kandidaten. Ook zullen al onze vergaderingen en ontmoetingen hier kunnen doorgaan.." Het pop-up lokaal zal tot en met eind augustus open zijn in het weekend. Vanaf september kan je dagelijks terecht in het partijlokaal. (VTT)