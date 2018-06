N-VA klaar voor oktober 12 juni 2018

N-VA Kalmthout is klaar met de lijstvorming voor de verkiezingen in oktober. Jan Van Esbroeck trekt zoals geweten de lijst gevolgd door OCMW-raadslid Greet Dries. Gilles Delcroix is de eerste nieuwkomer op plaats drie. Andere namen zijn die van Anita Vanderpoel, gemeenteraadslid Jef Duerloo (5), jongerenvoorzitter Domien Arnold (6), Herman Volckaert (9) en Joris Alen (10). Lijstduwer is gemeente-, provincie- en OCMW-raadslid Clarisse De Rydt. (VTT)