Mountainbikeroute op komst in Grenspark Kalmthoutse Heide Toon Verheijen

09 november 2018

14u44 0 Kalmthout In het Grenspark Kalmthoutse Heide wordt momenteel in de deelgebieden Stoppelbergen en Wildernissen een MTB-route aangelegd. De werkzaamheden duren nog tot februari 2019.

De paden op de route zijn momenteel nog niet toegankelijk. Her en der zijn ook bordjes met ‘verboden toegang’ geplaatst. “Deze vaste gemarkeerde MTB-route leggen we aan vanwege bescherming van de natuur en scheiding van wandel- en ruiterpaden”, klinkt het bij het Grenspark. “De route is daarom ook na realisatie niet meer toegankelijk voor wandelaars en ruiters. Daarvoor zijn andere paden en routes in het Grenspark.”

Midden 2019 komen er in andere deelgebieden van het Grenspark ook nog speciale MTB-routes.